Le Grand Est et le Bade-Wurtemberg veulent renforcer leurs liens

Les deux responsables ont notamment échangé sur l’actualité politique en France et en Allemagne, ainsi que sur les récentes élections dans les Länder allemands et sur les perspectives électorales françaises. Ils ont également évoqué la progression de l’extrême droite dans les deux pays et la nécessité, selon eux, de maintenir des coopérations concrètes entre les territoires.

Des jeunes de plus en plus nombreux à traverser la frontière

La mobilité occupe une place importante dans cette coopération. Pour les jeunes notamment, les dispositifs permettant de découvrir le pays voisin rencontrent un intérêt croissant. Le Pass Jeune Grand Est en est un exemple. Plus de 57 000 ventes ont été enregistrées en juillet et août 2026, soit une progression de près de 99% en un an. Le dispositif permet notamment aux jeunes de se déplacer et de découvrir les territoires voisins. Le train fait également partie des échanges. Sur la ligne Strasbourg-Offenburg, les rames Régiolis destinées aux liaisons franco-allemandes doivent permettre d’accueillir davantage de voyageurs tout en améliorant leur confort.

Des enjeux communs autour de l’Europe et de l’environnement

Au-delà des déplacements, les discussions ont porté sur plusieurs dossiers qui concernent directement les deux territoires. Le Grand Est et le Bade-Wurtemberg souhaitent notamment échanger sur l’avenir de la politique européenne de cohésion après 2027 et sur les moyens de continuer à soutenir les investissements locaux. L’environnement, la gestion de la sécheresse et l’agriculture font également partie des sujets communs. Les épisodes de sécheresse ou les enjeux liés aux ressources en eau ne s’arrêtent pas à la frontière et nécessitent une coordination entre les territoires voisins.

«La France est pour nous l’un des partenaires les plus importants en Europe et, dans le même temps, notre voisin immédiat. Dans le Rhin supérieur en particulier, nous voyons chaque jour comment la coopération politique se traduit concrètement dans la vie quotidienne des Européens. Je souhaite continuer à approfondir ce partenariat, avec le Grand Est, avec la France et dans notre engagement commun en faveur d’une Europe forte», déclare Cem Özdemir, ministre-président du Bade-Wurtemberg.