Il est parfois difficile pour une structure ou un porteur de projets de l'économie sociale et solidaire (ESS) de trouver des financements. Pour ce faire, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Hauts-de-France publie le Guide des fondations, édition #2026, destiné à ces acteurs. Il s’adresse aux porteurs de projets ou acteurs de l’ESS qui souhaitent mieux connaître le fonctionnement des fondations, et diversifier leurs financements et ce via le mécénat.

Conçu comme un outil, «le guide répond à la nécessité pour les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire de diversifier leurs sources de financement afin de consolider leur modèle économique d'utilité sociale», explique la CRESS Hauts-de-France. Et dans l'édition 2026, 13 nouvelles fondations y figurent.

Parmi ces fondations, certaines agissent pour le lien social, comme la Fondation Harmonie Mutuelle, la Fondation Grand Hainaut, une nouvelle fondation territoriale, la Fondation Groupe Casino, et la Fondation On Seniors’side, qui soutient particulièrement des projets pour le bien-vieillir.



D’autres agissent plutôt autour de questions environnementales et de transition écologique, comme la Fondation Toyota Valenciennes, la Fondation Alpes Contrôles ou la Fondation Suez. La question du logement est soutenue par la Fondation BTP Prévoyance Plus et la Fondation Castorama.

L'ESS au cœur de la stratégie régionale

La région Hauts-de-France compte 14 086 entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, fondations, mais aussi certaines entreprises commerciales agréées. Parce que l'ESS contribue au dynamisme local et joue un rôle clé dans le développement d’une économie de proximité, plus humaine et plus résiliente, la Région Hauts-de-France a établi une feuille de route stratégique, en mars 2025.



A destination des entreprises et des entrepreneurs de l’ESS, son objectif est de faire de l'ESS un levier incontournable pour le développement économique et sociétal de ses territoires.