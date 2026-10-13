Meuse : 33 847 euros pour un véhicule dédié aux personnes âgées

En Meuse, le Budget participatif se traduit par un investissement directement visible sur le terrain. La Fédération ADMR Meuse a pu acquérir un véhicule destiné au transport de personnes en perte d’autonomie, avec une capacité maximale de sept passagers. Le projet a bénéficié d’un soutien de 33 847 euros du Département.

Au-delà de l’achat du véhicule, cette opération touche à une question économique et territoriale centrale : la mobilité des personnes fragilisées. Dans les communes rurales, l’accès aux services, aux activités et aux déplacements du quotidien dépend souvent de solutions adaptées. En facilitant les trajets, l’initiative de l’ADMR contribue ainsi à maintenir le lien social et à permettre aux bénéficiaires de conserver une plus grande participation à la vie locale.

Le dispositif illustre aussi la manière dont une enveloppe publique peut financer des équipements répondant à des besoins très ciblés. Pour l’association, le soutien départemental permet de concrétiser un projet de transport sans faire reposer l’intégralité de son coût sur ses propres moyens.

Des investissements locaux aux enjeux nationaux

La question de la mobilité des personnes âgées et en perte d’autonomie dépasse largement le cadre meusien. Dans de nombreux territoires, notamment ruraux, le vieillissement de la population accroît les besoins en accompagnement, en transport adapté et en services de proximité. Les collectivités et associations sont ainsi amenées à rechercher des financements pour maintenir des solutions opérationnelles au plus près des habitants.

En Meuse, le prochain appel à projets du Budget participatif reste ouvert jusqu’au 15 novembre. L’objectif est de faire émerger de nouvelles initiatives portées par les acteurs du territoire et susceptibles de transformer concrètement les besoins identifiés localement en réalisations.