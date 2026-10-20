Dès la période 2029-2030, cette usine fournira 100 GWh par an de gaz renouvelable au transporteur maritime. Porté par un co-investissement stratégique, ce projet vise à décarboner la flotte commerciale de CMA CGM tout en renforçant la souveraineté énergétique européenne grâce à l’économie circulaire locale.

Un approvisionnement énergétique sécurisé pour le transport maritime

Le premier port à conteneurs français s'apprête à accueillir une infrastructure clé pour la transition énergétique. Développée et exploitée par Engie, cette unité industrielle livrera chaque année 7 000 tonnes de biométhane à CMA CGM. Ce carburant renouvelable alimentera les navires dual-fuel propulsés au GNL (gaz naturel liquéfié) sans nécessiter de modifications techniques. À terme, ce volume permettra d’éviter l'émission d'environ 23 000 tonnes de CO₂ par an, réduisant d'au moins 67 % les gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du carburant. Pour Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, cette opération permet de « sécuriser notre accès aux carburants renouvelables et de contribuer à la souveraineté énergétique ».

Un modèle circulaire et un co-investissement stratégique

L'usine s'ancrera dans le territoire normand en valorisant les résidus agricoles, les biodéchets ménagers et les effluents d'élevage. En plus du gaz injecté dans le réseau européen, le site générera 100 000 tonnes de digestat pour l'agriculture locale et captera 13 000 tonnes de CO₂ biogénique. Pour soutenir ce projet, CMA CGM entrera au capital comme actionnaire minoritaire via son fonds d'innovation PULSE. Cet investissement s'inscrit dans l'objectif d'Engie d'atteindre 10 TWh de capacités de biométhane en Europe d'ici 2035. Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, souligne l'urgence d'unir les forces « pour développer des solutions concrètes, permettant de décarboner les secteurs difficiles à électrifier ».

Ce partenariat industriel structurant trace ainsi une feuille de route concrète pour l'émergence des futures chaînes de valeur bas-carbone du transport maritime européen.







