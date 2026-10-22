Concours Trajectoires : deux Meusiens primés à Nancy

Un ancrage territorial, un parcours entrepreneurial, une capacité à transmettre sa passion et son enthousiasme ainsi qu’une représentativité des différents profils entrepreneuriaux de la TPE : voilà pour les critères d’attribution du concours Trajectoires porté par Alexis Grand Est depuis vingt-six ans et qui met en avant deux dirigeants meusiens parmi la galerie de douze portraits de «ceux qui ont osé entreprendre dans l’univers de la très petite entreprise». Après avoir déposé leur dossier au printemps dernier, les entreprises ont été présélectionnées pour leur viabilité économique. La présentation face aux experts réunis dans un jury a ensuite permis de désigner les grands gagnants. Cette année, en Meuse, Stéphane Jacquet a été primé pour son engagement à la suite de la création de Bella Pizza 55. Et pour cause : après trente années passées au volant d’un camion, il a choisi de relancer sa carrière professionnelle et de se réorienter en se formant après avoir acheté un camion-pizza. Installé au cœur de la ruralité, à Foucaucourt-sur-Thabas, il sillonne désormais plusieurs villages en Meuse et dans la Marne. Il a également fait le choix de s’approvisionner en farine biologique produite par un meunier local.

Un niveau de créations particulièrement soutenu

«C’est tout l’intérêt de plusieurs de nos artisans qui travaillent en réseau au sein de notre territoire», se réjouit Lise Chan, chargée de développement territorial au sein de la Communauté de communes de l’Aire à l’Argonne et qui assure la promotion de plusieurs actions de sensibilisation au localisme. Autre parcours et activité atypique primés en Meuse avec Aurélien Minot, installé à Étain sous le nom Aurel'Addict. Président de l’union des commerçants, il a découvert en 2020 l’auriculothérapie laser pour arrêter de fumer. Convaincu par cette méthode, il s’est formé pendant plus d’un an avant de créer deux centres en Meuse, à Étain et Commercy, avec la volonté d’aider les autres à sortir de l’addiction. Il pourrait ouvrir un troisième site prochainement à Bar-le-Duc. En 2025, Alexis Grand Est a accueilli en Meuse 89 porteurs de projets et accompagné 66 projets d’entreprise pour 43 créations et 47 emplois créés. Des chiffres qui devraient être tout aussi bons en 2026 avec une année historique en Meuse, comme dans le reste de la Lorraine et de la France.