Senlis : une rencontre pour accompagner les commerçants de proximité

À Senlis, la CCI de l’Oise, la Communauté de communes Senlis Sud Oise (CCSSO) et la CMA Hauts-de-France organisent une rencontre dédiée aux commerçants de proximité. Ce rendez-vous réunira les structures et organismes qui les accompagnent au quotidien. L’événement permettra d’échanger directement avec ces interlocuteurs, de poser leurs questions sans rendez-vous et de découvrir les aides, conseils et dispositifs disponibles. Les participants pourront également identifier les interlocuteurs adaptés à leurs projets et aux problématiques qu’ils rencontrent, obtenir des réponses concrètes et repartir avec des contacts utiles.

Prévue jeudi 5 novembre, de 12h30 à 14h30, la rencontre se tiendra au siège de la Communauté de communes Senlis Sud Oise, au 43 avenue Félix Louat, à Senlis (60300). De 12h30 à 13h15, les partenaires présenteront leurs structures et les accompagnements possibles. Cette première séquence permettra aux commerçants de découvrir les solutions proposées par les différents organismes. Les échanges se poursuivront de 13h15 à 14h30 autour d’un cocktail déjeunatoire, pour favoriser les discussions directes avec les partenaires. Les commerçants sont invités à venir nombreux, sans rendez-vous préalable.