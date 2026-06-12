Le programme a été présenté le 3 juin dernier par François Grosdidier, maire de Metz et président de l’Eurométropole de Metz. Il a été accompagné par Philippe Brunella, adjoint à la Culture, et des commissaires artistiques Jérémie Bellot et Myriama Idir. Cette nouvelle édition s’articulera autour de deux volets principaux : une programmation nocturne consacrée à l’art numérique et une programmation diurne dédiée à l’art urbain.

Une programmation nocturne autour de l’art numérique

Accessible gratuitement les jeudis, vendredis et samedis soir, la programmation nocturne investira différents lieux patrimoniaux de la ville. Placée sous le thème «Data-scapes», elle explorera les transformations des paysages numériques contemporains à travers des installations immersives, interactives et des projections monumentales. Pour marquer cette 10e édition, six mappings vidéo issus des précédentes éditions, de 2018 à 2024, seront projetés sur la façade de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz. La programmation réunira 11 œuvres, dont deux créations inédites, portées par 18 artistes, parmi lesquels huit internationaux.

L’art urbain au cœur de la programmation de jour

La programmation de jour se déploiera dans l’espace public, ainsi qu’à l’Arsenal Jean-Marie Rausch et à la Porte des Allemands. Elle s’inscrira cette année dans le thème «Géopoétique de la tendresse», invitant à porter un nouveau regard sur la ville et ses espaces. Treize créations inédites réalisées par 27 artistes, dont 14 régionaux et locaux, composeront cette partie du festival. Le week-end d’ouverture, intitulé «Les Nuits Constellations de Metz», se tiendra les 25 et 26 juin à Bliiida. Au programme : des concerts, des performances audiovisuelles et des restitutions de résidences transfrontalières.