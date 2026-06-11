Côte-d'Or : Un Engagement Renforcé pour le Don du Sang

Le Département de Côte-d'Or s'engage à devenir « Partenaire du don du sang » dans le cadre d'une nouvelle convention signée le 9 juin. Cette initiative, qui implique Martine Eap-Dupin, Vice-présidente en charge des Ressources humaines, ainsi que Maxence Michelin et Pierre MAREVERY, vise à renforcer le soutien à l'Etablissement français du sang (EFS) pour augmenter le nombre de dons et améliorer la santé des patients. La signature de ce partenariat coïncide avec une collecte de sang où 74 personnes ont fait don de leur sang, dont 10 nouveaux donneurs.

Le Président du Département, François Sauvadet, a souligné l'importance de cette convention adoptée à l'unanimité par la Commission permanente. En organisant trois collectes de sang par an pour ses agents, élargies aux employés de la Préfecture et de la Région ainsi qu'aux citoyens de Côte-d'Or, le Département montre son engagement envers la solidarité. La nouvelle convention vise non seulement à pérenniser les collectes existantes, mais aussi à promouvoir le don de sang et de plasma.

Les statistiques révèlent une augmentation constante des candidatures et des dons ces dernières années. En 2022, 155 agents ont participé, entraînant 137 dons. En 2023 et 2024, ces chiffres ont continué d'augmenter avec respectivement 160 et 163 candidats. Le Département participe également à un challenge interorganismes pour encourager les dons.