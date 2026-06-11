Danielle Juban prend la présidence de Dijon Bourgogne Invest





Le Bureau exécutif de Dijon Bourgogne Invest (DBI) vient d’élire Danielle Juban présidente de l’agence d’attractivité économique de la métropole de Dijon. Membre fondatrice de la structure créée en 2022, elle succède à Catherine Petitjean.

Un parcours entre entreprise et action publique

Titulaire d’une maîtrise de sciences et lauréate de l’Institut Supérieur du Marketing, Danielle Juban a exercé pendant plus de vingt ans dans l’industrie pharmaceutique dijonnaise, occupant notamment des fonctions dans la recherche, la communication et la direction. En 1998, elle rejoint C-Bax, spécialisée dans les études et statistiques médicales, en tant que directrice générale avant de s’engager dans la vie publique à partir de 2001.

Au fil des années, elle a occupé plusieurs responsabilités liées au développement économique et à l’attractivité du territoire. Depuis la création de DBI, elle en assurait la fonction de première vice-présidente.

Poursuivre la dynamique engagée

La nouvelle présidente entend s’appuyer sur les 18 membres du Bureau exécutif, composé majoritairement de chefs d’entreprise, afin de poursuivre les actions engagées par ses prédécesseurs.

Depuis 2022, l’agence accompagne le développement économique de la métropole. Ses actions de prospection et sa participation à des salons professionnels ont contribué à l’aboutissement de 81 projets d’implantation, représentant 1 450 emplois créés sur le territoire au cours des trois dernières années.

Parmi les orientations annoncées figurent le renforcement de la visibilité du territoire, l’attraction de nouvelles entreprises, l’accompagnement des projets de développement des acteurs locaux ainsi que le soutien aux sites totem Agronov 2, Sully Santenov et Technov. Ces priorités doivent être précisées lors d’un séminaire stratégique prévu à l’automne.



