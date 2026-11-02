Création d’entreprise : le salon GO ! revient en Moselle en novembre

L’événement se déroulera dans un format hybride, avec des rendez-vous en ligne pendant quatre jours, suivis d’une journée de rencontres en présentiel à Metz. Le salon s’adresse à toutes les personnes qui envisagent de se lancer dans l’entrepreneuriat : salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, artisans ou commerçants. L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre les étapes à suivre et de trouver des réponses à leurs questions.

Du 16 au 19 novembre, des rendez-vous en ligne permettront d’aborder plusieurs aspects de la création et de la reprise d’entreprise, notamment les questions juridiques, fiscales et financières. Les participants pourront également découvrir les dispositifs d’accompagnement existants. Des échanges courts, organisés sous le format «10 minutes chrono», sont aussi prévus pour obtenir des conseils ciblés.

Une journée de rencontres à Metz le 20 novembre

Le vendredi 20 novembre, le salon se poursuivra en présentiel, de 9 h à 17 h la CMA Moselle, boulevard de la Défense, à Metz. Près de 40 exposants seront réunis pour présenter leurs services et répondre aux questions des porteurs de projet. Parmi eux figureront notamment la CCI Moselle, la CMA Moselle, la Région Grand Est, l’Eurométropole de Metz, France Travail, l’Urssaf et la Direction générale des finances publiques. Des notaires, avocats, experts-comptables, banques, assureurs et réseaux d’accompagnement seront également présents.

Reprendre une entreprise : une autre façon de se lancer

Une conférence est programmée à 14 h autour du thème «Réussir sa reprise d’entreprise : entreprendre sans partir de zéro». Elle abordera les possibilités offertes par la reprise d’une activité existante, une voie qui permet de se lancer en s’appuyant sur une entreprise déjà en place. Avec ses rendez-vous en ligne et ses rencontres à Metz, le salon GO ! propose plusieurs façons de s’informer et de préparer son projet, que l’on souhaite créer une entreprise ou en reprendre une en Moselle.