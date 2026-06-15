Chef d'entreprise, fondateur de l'entreprise Informa'Truckde Populsay puis IciRépar, Cyril Noury est également diplômé en Intelligence Artificielle et enseignant en université. Il a aussi fondé plus récemment PropulSay, appuyé par Antoine Biérinx, coach professionnel certifié et formateur en entreprise. Ainsi, ils animent des «formations humanistes» et des conférences «inspirantes artificielles qui allient intelligence artificielle, sciences cognitives et intelligence collective», définit Cyril Noury.
Membre du mouvement du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) Sud Oise, il en prendra la présidence, désigné par ses pairs, le 1er juillet 2026. Il deviendra le 21e président de cette section et se dit prêt à assurer ce mandat de deux ans.
Cyril Noury, futur président du CJD Sud Oise
Lors de la soirée des 40 ans du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD Sud) Oise, le 11 juin, l'actuel président, Maxime Sauty-Delannoy, a annoncé le nom du futur président : Cyril Noury, qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2026 pour un mandat de deux ans.
(de g. à dr.) Maxime Sauty-Delannoy a donné la clé de la présidence du CJD Sud Oise à Cyril Noury. © V.K
Chef d'entreprise, fondateur de l'entreprise Informa'Truckde Populsay puis IciRépar, Cyril Noury est également diplômé en Intelligence Artificielle et enseignant en université. Il a aussi fondé plus récemment PropulSay, appuyé par Antoine Biérinx, coach professionnel certifié et formateur en entreprise. Ainsi, ils animent des «formations humanistes» et des conférences «inspirantes artificielles qui allient intelligence artificielle, sciences cognitives et intelligence collective», définit Cyril Noury.