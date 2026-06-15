Cyril Noury, futur président du CJD Sud Oise

Chef d'entreprise, fondateur de l'entreprise Informa'Truckde Populsay puis IciRépar, Cyril Noury est également diplômé en Intelligence Artificielle et enseignant en université. Il a aussi fondé plus récemment PropulSay, appuyé par Antoine Biérinx, coach professionnel certifié et formateur en entreprise. Ainsi, ils animent des «formations humanistes» et des conférences «inspirantes artificielles qui allient intelligence artificielle, sciences cognitives et intelligence collective», définit Cyril Noury.



Membre du mouvement du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) Sud Oise, il en prendra la présidence, désigné par ses pairs, le 1er juillet 2026. Il deviendra le 21e président de cette section et se dit prêt à assurer ce mandat de deux ans.