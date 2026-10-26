Cette quatrième édition a mis à l’honneur six parcours professionnels dans la région. Parmi les lauréats, trois Mosellans ont été distingués pour leur évolution vers les métiers du soin et de l’industrie. À Forbach, Gabrielle Segneur a changé de voie professionnelle en quittant un poste de cadre dans la grande distribution pour devenir aide-soignante aux urgences. Son engagement lui a valu le trophée «J’ai changé de métier».

À Neufchef, Magalie Le Goasteller a également choisi de se réorienter vers le secteur de la santé. Ancienne conseillère clientèle, elle exerce désormais comme aide-soignante en milieu hospitalier. Elle a reçu le trophée «J’ai anticipé ma seconde partie de carrière». Ces deux parcours montrent comment des expériences acquises dans d’autres secteurs peuvent ouvrir la voie à de nouveaux métiers.

De la recherche à l’industrie pour Vincent Baillard

Le troisième lauréat mosellan, Vincent Baillard, est originaire de Bambiderstroff. Ancien chercheur, il s’est reconverti dans un métier technique en devenant soudeur-tuyauteur. Il a été récompensé par le trophée «Je m’engage pour l’industrie». Son évolution illustre la possibilité de changer de secteur et de s’orienter vers un métier manuel après une première expérience professionnelle dans la recherche.

Six reconversions mises à l’honneur dans la région

Au total, six professionnels ont été récompensés lors de cette édition des Trophées de la Reconversion Grand Est. Les trois autres lauréats viennent des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin. À travers ces distinctions, Transitions Pro Grand Est souhaite mettre en lumière des parcours accompagnés et montrer que la reconversion peut permettre de construire une nouvelle trajectoire professionnelle, à différentes étapes de la vie.