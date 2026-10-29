Des jeunes pousses à surveiller

Si la casse entrepreneuriale concerne des entreprises de tout âge, elle est davantage marquée au cours du premier trimestre pour les plus jeunes, installés depuis moins de trois ans. Selon l’institut Altares, 1 961 structures créées depuis 2024 ont été touchées par une défaillance précoce, soit une progression de près de 15% en un an, dont l’essentiel après une cessation de paiements. Réserves de trésorerie insuffisantes, retards de paiement ou encore consommation en berne, les raisons sont nombreuses. Si le tiers de ces jeunes structures est issu de la restauration (19%) ainsi que du gros et second œuvre du bâtiment (14%), d’autres secteurs sont particulièrement impactés à l’image des jeunes boulangers, vendeurs automobiles ou coiffeurs qui signent de tristes records avec une augmentation supérieure à 30%. Plus des trois quarts de ces défaillances se soldent directement par une liquidation judiciaire, sans passer par la case redressement. Autre spécificité inquiétante – et contrairement à une idée reçue, il ne s’agit pas majoritairement de micro-entrepreneurs – selon l’étude Altares, 93% de ces jeunes entreprises sont des sociétés commerciales. Face à cette réalité chiffrée, les jeunes dirigeants sont-ils condamnés à mettre la clé sous la porte ? «99% des entrepreneurs qui créent n’ont quasiment rien de côté. Ils représentent la majorité des petits dossiers que nous suivons quotidiennement, que ce soient des commerçants ou des artisans», estime un expert-comptable.

Entourer pour mieux résister

Selon le spécialiste, quand les jeunes entrepreneurs arrivent avec une idée bien précise de projet à développer, «le plus important est de les accompagner» pour qu’ils aient des fondations solides en leur faisant retravailler leur business plan et en les sensibilisant autour de notions simples comme la TVA, le coût de revient… Et pour cause, le manque de culture entrepreneuriale peut s’avérer handicapant pour certains mais aussi dangereux pour d’autres. La suppression du stage de préparation à l’installation pour les entreprises artisanales, devenu facultatif, a de vraies répercussions sur le terrain. Les experts sont unanimes : «Le niveau des jeunes créateurs a baissé». Sans base solide et dans ce contexte économique précaire, la sanction peut tomber rapidement. «Tous ceux qui se lancent sans soutien sont nombreux à se retrouver dans les tribunaux de commerce», constate avec regret un juge consulaire. Accompagner les jeunes entreprises ou les jeunes créateurs est devenu «une étape cruciale» pour structurer et pérenniser leur activité. C’est d’ailleurs l’un des arguments du réseau associatif Initiative France. Une pérennité qui prend sa source dans «une bonne préparation» mais aussi dans la possibilité pour les membres du jury de retoquer un dossier qu’ils jugent incomplet. «On peut alerter sur la question de l’endettement ou d’un fonds de commerce jugé trop cher. Certains retravaillent et représentent leur projet qui est ensuite validé», confie une directrice de réseau lorrain.

Entre accompagnement personnalisé et réseau structuré

Au-delà du prêt d’honneur, le créateur bénéficie d’un accompagnement personnalisé clef en main qui va lui donner un accès illimité à des réunions thématiques, des rencontres entre dirigeants… Un suivi qui porte ses fruits avec un taux de survie à plus de 90%, trois ans après la création. Dès qu’un besoin se fait ressentir, un parrain peut être dépêché sur le terrain pour écouter et partager son expertise. C’est aussi une question de soutien psychologique, d’encouragement nécessaire au moment où le futur entrepreneur peut encore douter avec la volonté qu’il se sente «soutenu» et «conforté» dans ses choix. Rompre l’isolement, échanger, s’informer, se former, mieux connaître son territoire ou faire des affaires, le jeune dirigeant va pouvoir puiser dans son réseau pour prendre des décisions et développer son activité. Des relais précieux pour ces jeunes pépites particulièrement fragiles mais qui ne demandent qu’à être soutenues pour passer le cap des premières années d’exercice.





Le plus important est de les accompagner