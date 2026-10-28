Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics était au centre d’une journée d’études tenue le 15 octobre à la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Cette rencontre était portée par l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de l’Université Bourgogne Europe et la Chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.





Un temps de réflexion et d’échanges

En présence d’Amélie de Montchalin, Première présidente de la Cour des comptes, les interventions ont porté sur les évolutions de ce régime, son fonctionnement et ses conséquences judiciaires et financières pour les gestionnaires publics. La rencontre a permis de croiser les points de vue d’universitaires, de magistrats financiers et de responsables publics autour des enjeux de ce nouveau régime.

Parmi les personnalités ayant participé à cette journée figuraient Stéphanie Damarey, professeure des universités, Emmanuel Glimet, président de la chambre du contentieux, et Véronique Hamayon, procureure générale près la Cour des comptes.

Des représentants des institutions publiques ont également pris part à cette journée, dont Violaine Demaret, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfète de la Côte-d’Or, Jean-Luc Brenner, directeur régional des finances publiques, et Nathalie Koenders, maire de Dijon.

La liste des participants comprenait aussi Alain Chrétien, maire de Vesoul et vice-président de l’Association des maires de France (AMF), Jean-Gabriel Madinier, directeur général des services de Dijon Métropole, ainsi qu’Alexandrine Kientzy-Laluc, directrice générale du centre hospitalier de la Haute-Saône.











