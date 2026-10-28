À Fécamp, la Seine-Maritime prépare l’avenir des ports

De 7 h 30 à 15 h 30, l’événement réunira les acteurs concernés autour des stratégies à adopter face au défi climatique et aux enjeux de la décarbonation. Cette rencontre mettra en lumière l’avenir des ports territoriaux et leurs transformations nécessaires.

Les échanges porteront sur l’évolution des infrastructures, l’adaptation des activités portuaires aux risques climatiques et la réduction de leur empreinte environnementale. Pour les ports territoriaux, ces enjeux impliquent d’anticiper les besoins d’investissement, d’adapter les équipements et de concilier transition écologique et maintien des activités économiques.

En Seine-Maritime, où les ports participent à la vie économique et à l’activité des filières maritimes, industrielles et logistiques, cette conférence doit permettre de partager les expériences et d’identifier des pistes d’action. L’objectif est d’accompagner les transformations du secteur tout en préservant le rôle des installations portuaires dans le développement du territoire.