Saint-Saëns : le coût du chantier scolaire inquiète

Trois ans plus tôt, l’ancienne maire Karine Pépin avait présenté la rénovation des deux écoles publiques de la commune. Le chantier devait réduire leur consommation énergétique, générer des économies et améliorer le confort des élèves, des enseignants et des personnels.

L’évolution du coût des travaux constitue un enjeu pour les finances communales, alors que les collectivités doivent concilier la rénovation de leur patrimoine, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et le financement des services publics. Au-delà de l’investissement initial, les économies d’énergie réellement obtenues seront déterminantes pour évaluer l’intérêt financier du chantier à long terme.

Cette situation soulève également la question du suivi des investissements publics et de leur financement. Pour la commune, l’enjeu est de mesurer le poids de cette opération dans le budget municipal, mais aussi d’évaluer les éventuelles marges de manœuvre restantes pour engager d’autres travaux sur les équipements publics.