Dieppe : un brunch pour recruter dans l’agroalimentaire le 6 novembre

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l’emploi agroalimentaire et du dispositif Territoire d’industrie Dieppe côte d’Albâtre. Organisé avec l’Area Normandie, les communautés de communes Falaises-du-Talou et Terroir-de-Caux ainsi que France Travail Dieppe, cet événement doit faciliter les échanges entre les candidats, les entreprises et les organismes de formation. L’objectif est de faire connaître les métiers du secteur et de rapprocher les besoins de recrutement des entreprises des profils disponibles sur le territoire.

Des entreprises et des organismes de formation mobilisés

Plusieurs acteurs de l’agroalimentaire et de la formation participeront à cette rencontre. Les visiteurs pourront notamment échanger avec les représentants de Coq Marée, Cristal Union, La Normande, Les Ateliers du Goût et Lunor. Le Campus connecté Dieppe, le centre de formation Eugénie Brazier, le pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe et le Plan local pour l’insertion et l’emploi seront également présents.

Les stands permettront aux candidats de se renseigner sur les métiers, les parcours de formation et les possibilités professionnelles dans la filière.

Répondre aux besoins de recrutement du territoire

L’agroalimentaire occupe une place dans l’activité économique locale, avec des entreprises dont les besoins en personnel concernent différents métiers de la production et des services associés. Le rapprochement entre employeurs, candidats et organismes de formation peut contribuer à faciliter les recrutements et à mieux faire connaître les compétences recherchées.

À l’échelle du bassin dieppois, cette initiative s’inscrit dans une démarche de coopération entre acteurs économiques et structures de l’emploi. Elle vise à favoriser les mises en relation directes et à soutenir les entreprises du secteur dans leurs démarches de recrutement, tout en améliorant l’information des personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.