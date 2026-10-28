L’année de tous les records pour les entrepreneurs  ?

Avec 51 100 créations d’entreprises entre janvier et août 2026 contre 44 800 pour la même période en 2025 dans le Grand Est, la région suit la même tendance que le reste de la France. Au cours des huit premiers mois de l’année, ce sont donc 6 200 créations supplémentaires qui sont recensées sur notre territoire avec une dynamique particulièrement marquée en Moselle, qui joue toujours le rôle de locomotive pour la Lorraine. Si l’évolution sur le dernier trimestre est la même qu’en 2025, un nouveau record devrait être établi dans le Grand Est avec un pic qui pourrait atteindre 74 000 créations, selon les prévisions des experts de l’Observatoire de Bpifrance. Reste une inconnue : le moral des porteurs de projet sera-t-il encore au beau fixe à l’automne, malgré la conjoncture économique particulièrement tendue et incertaine ? La dernière enquête de conjoncture des TPE-PME plaide d’ailleurs en ce sens avec «des signes de résilience des dirigeants».

Derrière ces chiffres élevés et ce record en approche, la réalité entrepreneuriale doit toutefois être nuancée par l’envolée du nombre d’auto-entrepreneurs. Si les dernières données publiées par l’Urssaf de Lorraine témoignent du succès croissant de ce régime créé il y a moins de deux décennies, force est de constater que parmi ceux qui sont administrativement actifs, 69,5% ont déclaré un chiffre d’affaires positif dans l’année, selon les données statistiques. Mais est-ce une activité secondaire ou à temps plein ? Viable économiquement parlant ou un simple complément ?

Autre réalité, à l’heure où la création est en plein boom, les chiffres de la défaillance connaissent également la même envolée… moins heureuse et moins glorieuse. C’est tout l’enjeu des acteurs de l’accompagnement qui ont conscience de l’importance de ne pas laisser les jeunes créateurs seuls dans la nature. Entourées et aguerries, les jeunes pousses entrepreneuriales pourront mieux résister face aux tempêtes qu’elles rencontreront inévitablement. Si, en France, 25% des entreprises font faillite après deux ans et près de 50% n’atteignent pas leur cinquième anniversaire, en revanche celles qui sont biberonnées par le réseau Initiative France connaissent une autre destinée, avec un taux de survie à plus de 90%, trois ans après leur création. Une réussite insolente qui montre que le succès passe par le collectif même quand l’aventure entrepreneuriale se lance en solo.