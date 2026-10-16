Dijon : l’école Coda inaugure un nouveau campus au cœur de la ville





Le 15 octobre 2026, l’école d’informatique Coda a inauguré son nouveau campus à Dijon, marquant une étape importante de son développement. Installé dans l’ancien bâtiment de la Caisse d’Épargne, place du Théâtre, ce site bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate du Palais des Ducs.

Après deux années d’implantation aux côtés de l’ESADD et de SmartCAMPUS by CCI, l’établissement dispose désormais de plus de 600 m² entièrement réhabilités. Cette nouvelle implantation constitue une étape de son développement et une opportunité pour l’écosystème numérique local. La démarche a été soutenue dès janvier 2024 par Dijon Bourgogne Invest, en lien avec Dijon Métropole, la Chambre de commerce et d’industrie et les acteurs de l’enseignement supérieur.

Le campus propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5, notamment des Bachelors et des Masters of Science consacrés à l’intelligence artificielle, au développement logiciel, à la cybersécurité et à la data. Coda met également en avant une pédagogie professionnalisante intégrant le Green IT et l’écoconception numérique. Grâce à des cursus en alternance, l’école entend constituer un vivier de talents pour les startups, PME et grands groupes confrontés aux difficultés de recrutement dans la tech.