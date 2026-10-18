



Le parc des Expositions de Dijon accueillera le salon Studyrama des études supérieures les 20 et 21 novembre. Ce rendez-vous permettra aux lycéens et aux étudiants de découvrir les possibilités de formation du bac au bac+5.

Plus de 800 formations seront présentées dans des domaines variés, parmi lesquels le commerce, le management, l’ingénierie, le numérique, la santé, les sciences, le tourisme et l’environnement. Des spécialistes de l’enseignement supérieur, des professeurs et des étudiants seront présents pour répondre aux questions des visiteurs et les conseiller dans leurs choix.





Les établissements de Bourgogne réunis

Le Village universitaire permettra de rencontrer des représentants de l’Université Bourgogne Europe, de l’INSPÉ de Bourgogne, des IUT de Bourgogne, des UFR ainsi que des écoles d’ingénieurs Polytech Dijon et ISAT. Les échanges porteront sur les cursus proposés et les conditions d’accès aux formations.

Les visiteurs pourront également découvrir les différentes voies d’études, notamment les BTS, les formations universitaires, les classes préparatoires, les grandes écoles, les écoles spécialisées et les CFA.





Des conseils pour préparer son orientation

Le salon proposera aussi un pôle consacré à l’orientation, avec les centres d’information et d’orientation de l’académie de Dijon. Les psychologues de l’Éducation nationale pourront apporter des réponses adaptées aux questions des visiteurs sur leur parcours scolaire et professionnel.



