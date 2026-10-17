Le 26 novembre prochain, le pôle de Bruay-La-Buissière accueillera les acteurs de la fonction publique territoriale pour une journée d'action centrée sur la santé et la sécurité au travail. Initié par le CDG62, cet événement s'inscrit dans les orientations budgétaires et managériales du Plan Régional Santé au Travail (PRST4). Les directeurs généraux des services (DGS), directeurs des ressources humaines (DRH) et experts en prévention de la région y découvriront des solutions concrètes pour optimiser les conditions de travail. L'enjeu est de taille pour les budgets locaux, puisqu'il s'agit de freiner l'impact financier de l'absentéisme et d'améliorer le bien-être professionnel des équipes de terrain.

Des solutions concrètes face aux nouveaux défis réglementaires et sanitaires

Le programme de cette journée propose une approche interactive structurée autour d'un village de partenaires industriels et institutionnels. Les participants pourront tester des équipements innovants conçus pour réduire les troubles musculosquelettiques (TMS). En parallèle, des ateliers aborderont des problématiques contemporaines lourdes, telles que l'impact de l'amiante sur les chantiers, les risques psycho-sociaux dans la petite enfance, ou la gestion des addictions. Les experts de Cap emploi et du FIPHFP détailleront les mécanismes d'aide au maintien dans l'emploi, tandis qu'un point juridique décryptera les réformes d’arrêts maladie appliquées depuis l’été 2026.

En modernisant leurs politiques de prévention, les collectivités locales transforment une obligation légale en levier de performance managériale. L'accès à l'événement est conditionné par une inscription obligatoire en ligne, ouverte jusqu'au 23 novembre.







