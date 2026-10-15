La Burgundy School of Business (BSB) développe son offre de formation avec la School of Négo, créée en partenariat avec TTA. Cette nouvelle école entend préparer les futurs managers à conduire des négociations dans des situations professionnelles complexes. Elle a été présentée, le 12 octobre 2026 à Paris, lors de la conférence « NEGO 3.0 : comment négocierons-nous en 2030 ? ».





Une pédagogie axée sur la pratique

Le programme de la School of Négo s’appuie sur l’expérience de Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID et cofondateur de TTA. Depuis plus de vingt ans, il accompagne des dirigeants et des organisations confrontés à des négociations à forts enjeux. Des spécialistes issus de plusieurs domaines, dont la diplomatie, les neurosciences, le renseignement, la négociation de crise et le monde de l’entreprise, participeront également à la formation des étudiants.

La pédagogie reposera notamment sur HERMIONE®. Développé par Laurent Combalbert et TTA, ce protocole de négociation complexe a été adapté avec les équipes pédagogiques de BSB. Des simulations, des mises en situation filmées et des débriefings permettront aux étudiants de s'exercer à partir de cas inspirés de situations réelles. L'éthique fera également partie de la formation.





Un parcours progressif

La formation sera organisée de manière progressive, du Bachelor au Master. Les étudiants commenceront par apprendre les fondamentaux de la négociation avant de passer à des situations plus complexes au fil de leur cursus. Des spécialisations en alternance seront proposées en troisième année de Bachelor et en Master 2.

Les étudiants pourront également participer au Pressoir, un bootcamp immersif durant lequel ils devront prendre des décisions et négocier sous pression. En dernière année de Master, ils pourront être confrontés à des scénarios de restructuration d’entreprise, des crises cyber, des négociations internationales ou des conflits entre plusieurs parties prenantes.



