Parce qu'avoir la fibre entrepreneuriale peut naître quand on en a connaissance, la BGE Picardie et continue ses actions dans les établissements scolaires via son pôle Entrepreneuriat Jeunesse. Et à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le Pôle Entrepreneuriat Jeunesse de BGE Picardie reprend ses interventions dans les établissements scolaires de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Une action qui touche de nombreux jeunes : chaque année, plus de 10 000 jeunes, du collège aux études supérieures, sont sensibilisés à l'esprit d'entreprendre à travers des programmes pédagogiques adaptés à leur âge. «Mobilisant une équipe de sept professionnels, BGE Picardie accompagne les enseignants dans la mise en place de projets pédagogiques favorisant la créativité, l'autonomie et le travail collectif», exprime BGE Picardie. Au-delà de la sensibilisation, BGE Picardie peut également accompagner les jeunes souhaitant concrétiser leur propre projet entrepreneurial, notamment pendant leurs études.

Révéler les talents

Ce pôle Entrepreneuriat Jeunesse met donc en place des programmes pédagogiques pour développer l’esprit d’initiative, et ce selon les âges. Au collège et au lycée, les interventions portent notamment sur la connaissance de soi, la prise de parole en public et la valorisation des compétences. Pour les lycéens et étudiants, les festives J&A (label créé par la Région HDF), les concours Graines d’Avenir et Graines d’Entrepreneurs proposent une immersion dans la création d'entreprise. «Notre ambition n'est pas de faire de chaque jeune un entrepreneur, mais de donner à chacun la confiance nécessaire pour oser, proposer et agir», exprime Chloé Dybisbanski, responsable du pôle entrepreneuriat jeunesse. Et en équipe, les participants construisent un projet entrepreneurial fictif, élaborent un business plan et défendent leur idée devant un jury.

Déployés grâce à un réseau de partenaires territoriaux, ces programmes visent à développer des compétences essentielles pour l'avenir professionnel des jeunes, qu'ils souhaitent ou non créer leur entreprise.