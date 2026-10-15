Le jeudi 15 octobre 2026, l’APRADIS va inaugurer l’extension et la rénovation de son bâtiment principal, situé rue des Deux-Ponts à Amiens. Construit en 1972, le bâtiment a fait l’objet de travaux destinés à adapter les locaux aux besoins des formations dans les secteurs social, médico-social, sportif et environnemental. L’extension accueille de nouveaux espaces pédagogiques et des bureaux pour les salariés. Le bâtiment historique a également été entièrement rénové afin d’améliorer son efficacité énergétique.



Les aménagements concernent aussi les espaces de vie. L’amphithéâtre dispose désormais d’un nouveau mobilier, d’une régie technique et d’équipements modernisés. Les espaces de restauration et la cafétéria ont également été rénovés. La cérémonie d’inauguration débutera à 10h, suivie d’une visite des locaux. Les discours officiels sont prévus à 11h30. L’établissement célébrera ensuite ses 60 ans dans l’après-midi.

Des économies d’énergie attendues

Le projet s’inscrit dans les objectifs de la démarche régionale Rev3, consacrée notamment aux transitions écologique et énergétique. Des panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture. Des sondes de mesure du CO₂ permettent également de signaler la nécessité de renouveler l’air par une ventilation naturelle. L’accompagnement des occupants doit contribuer à optimiser les performances du bâtiment.



Selon les objectifs annoncés, les travaux doivent permettre d’économiser 947,7 MWh d’énergie primaire par an et d’éviter 110,6 tonnes d’équivalent CO₂ chaque année. Le financement mobilise plusieurs partenaires publics, dont l’Union européenne, l’État, la Région Hauts-de-France, le Département de la Somme et la ville d’Amiens. La Région assure 63% du financement, avec 3,565 millions d’euros sur ses fonds propres et 755 409 euros issus du Fonds européen de développement régional (FEDER).