Dijon se mobilise face aux fortes chaleurs

La ville de Dijon met en œuvre plusieurs initiatives pour garantir un accès à des lieux de fraîcheur tout en adaptant le fonctionnement de différents équipements municipaux. Parmi ces mesures, le Théâtre des Feuillants sera ouvert au public de 11 h à 19 h du 13 au 15 août, offrant un refuge climatisé. D'autres espaces comme l’Atrium et la mairie de quartier de la Toison d’Or accueilleront également le public dans des conditions rafraîchies.

Les piscines municipales, notamment celles des Grésilles et de Fontaine d’Ouche, modifieront leurs horaires d’ouverture pour s'adapter à la canicule, étant accessibles de 10 h à 19 h jusqu’à la fin de la vigilance orange. Les activités Dijon Sport découverte continuent, mais avec des ajustements liés à la chaleur, tandis que les accueils de loisirs disposeront d'espaces rafraîchis et proposeront des repas froids. De plus, pour encourager les sorties en extérieur durant les périodes les plus fraîches, les horaires des parcs et jardins seront prolongés.

Pour faciliter l'accès aux lieux de fraîcheur, une carte interactive a été mise en place, identifiant divers sites tels que parcs, fontaines, piscines et bibliothèques. Ainsi, Dijon se mobilise pour protéger ses habitants et leur offrir des solutions face aux températures élevées.