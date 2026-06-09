À Dijon, un ciné-débat consacré à la précarité a rassemblé acteurs économiques et institutionnels autour des situations de précarité rencontrées par certains salariés. Cette rencontre a marqué le lancement, en Côte-d’Or, d’une expérimentation nationale visant à sensibiliser les entreprises à ces enjeux.

Mettre en lumière la réalité des travailleurs pauvres

L’évènement a permis d’aborder une problématique souvent méconnue : celle des salariés confrontés à des difficultés de logement, de mobilité, d’accès aux soins, de garde d’enfants ou encore d’endettement malgré l’exercice d’une activité professionnelle.

Pour favoriser les échanges, les participants ont assisté à la projection du court-métrage Happy Deal, réalisé par Alexis et Jérémie Lopez. À l’issue de cette séance, plusieurs ateliers collaboratifs consacrés à l’identification des situations de précarité, à leurs conséquences pour les salariés et les entreprises, ainsi qu’aux dispositifs d’accompagnement existants ont été programmés.

Une expérimentation nationale lancée en Côte-d’Or

Cette première expérimentation a réuni des représentants de l’État, du GIP Les Entreprises s’Engagent, du monde associatif et de l’entreprise. La Côte-d’Or a été choisie comme territoire pilote pour tester ce format développé conjointement par la DIPLP et le GIP Les Entreprises s’Engagent.

Au-delà de la sensibilisation, la démarche vise à rappeler la place que peuvent occuper les entreprises dans la prévention des fragilités sociales. L’orientation vers des dispositifs adaptés, l’accompagnement des salariés en difficulté ou encore le soutien à l’accès au logement figurent parmi les leviers évoqués lors des échanges pour renforcer l’inclusion et la cohésion sociale sur les territoires.



