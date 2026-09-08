Economie circulaire : un automne décisif en Seine-Maritime

Planning chargé pour les acteurs de la circularité. Le 15 octobre, l’agglomération rouennaise accueillera les cinquièmes Assises normandes de l’Économie circulaire, organisées par la Région avec la Dreal et l’Ademe. 200 professionnels sont attendus sur le campus du CESI à Saint-Etienne-du-Rouvray, un choix de lieu qui reflète aussi la structuration de la filière.

«En près de dix ans, nous avons vu le public se diversifier, observe Mathilde Yver, chargée de projet Économie circulaire pour la Région Normandie. D’un noyau essentiellement associatif du réseau Normandie économie circulaire (NECI) nous sommes passés à un panel plus large d’acteurs. Nous rassemblons bien sûr les collectivités et parvenons à toucher un nombre croissant d’entreprises déjà engagées ou envisageant d'adopter une démarche plus circulaire, des chercheurs, des universitaires ou des étudiants.»

Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources, les participants débattront de la question des matériaux stratégiques, ainsi que des leviers d’actions locaux pour optimiser l’utilisation des matières et des énergies tout en réduisant les déchets sur le territoire.

Un maillage dense

En Seine-Maritime, le maillage des acteurs de l’économie circulaire est particulièrement dense, avec notamment 13 structures de réemploi solidaire. Les initiatives se multiplient sur le territoire. En 2028, Bolbec accueillera ainsi une Cité du textile de demain, projet d’envergure couvrant l’ensemble de la filière. S’inscrivant directement dans les grandes priorités stratégiques définies par le Comité régional de l'économie circulaire (CREC), le projet comprend un volet industriel axé sur le recyclage.

L’automne marquera une étape décisive pour l’un des deux projets XXL annoncés sur le territoire (avec Eastman) : la consultation du public sur l’implantation de Futerro, à Port-Jérôme, s’achèvera le 6 octobre. Le géant de la chimie verte prévoit d’investir 500 millions d'euros dans la construction d’une bioraffinerie intégrée dédiée à la production et au recyclage de bioplastiques. Une première en Europe.

Une région active à l'échelle européenne

Attendu pour 2029, le projet reste encore soumis à de longues étapes administratives et aux évolutions réglementaires portées par le futur Circular Economy Act, destiné à créer un marché unique des matières recyclées. Le texte doit être publié dans les prochaines semaines.

Car l’avenir de la filière se joue aussi à Bruxelles, où la Normandie se montre également active. Seul territoire français retenu dans l’European circular innovation valley (ECIV), visant à travailler à l’harmonisation des démarches et des politiques publiques d’économie circulaire entre les pays de l’Union, la Région participe aussi, depuis avril 2026, au programme européen RECEBA destiné à construire les formations professionnelles adaptées et à accompagner les entreprises normandes vers ce modèle.