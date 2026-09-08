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Journée Perspectives Business : rencontres stratégiques à Bure

Particulièrement attendue, la journée Perspectives Business 2026 aura lieu le 24 septembre prochain, à Bure, dans les locaux de l’Andra, au sein de l’espace technologique. Une date unique à retenir pour les entreprises qui souhaitent se positionner sur le marché en plein boom de l’énergie. 

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© Energic- La dernière édition de la journée Perspectives Business a eu lieu en 2024, la prochaine est programmée le 24 septembre, à Bure.

© Energic- La dernière édition de la journée Perspectives Business a eu lieu en 2024, la prochaine est programmée le 24 septembre, à Bure.

Par Alexandra Marquet
Les Tablettes Lorraines
Publié le 8 septembre 2026 - Mis à jour le 8 septembre 2026

«Un rendez-vous incontournable pour présenter les entreprises meusiennes et haut-marnaises aux grands donneurs d’ordres ainsi qu’à leurs fournisseurs de rang 1 et 2», analyse Florence Hutin-Obara, directrice générale de l’association Energic ST 52-55. Elles seront d’ailleurs près de quatre-vingts dont soixante-deux entreprises au sein du village exposants avec toutes la même volonté de présenter leur savoir-faire et d’établir des prises de contacts. Coorganisée tous les deux ans par Energic, la CCI Meuse Haute-Marne, EDF, Orano, le CEA et l’Andra, cette manifestation vise à créer des opportunités pour les entreprises locales en organisant des rencontres directes avec les donneurs d’ordres du secteur de l’énergie, les acheteurs et les sous-traitants de rang 1 et 2.

Des informations et des rencontres directes

Au-delà des échanges business qui se feront au sein du village d’entreprises réparti autour de quatre secteurs : industrie, BTP, services et institutionnel, une première séance plénière autour des projets à venir des grands donneurs d’ordres devrait attirer les acteurs économiques en nombre. Une table ronde est également prévue autour des marchés à prendre pour les entreprises locales alors que pour cette nouvelle édition, Anne-Charlotte Fredenucci, présidente d'Ametra, sera le grand témoin de l’événement attendu à une période particulièrement tendue pour de nombreux industriels confrontés à une baisse d’activité et de chiffre d’affaires.

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