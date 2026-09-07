Meuse : le train gagne du terrain dans les déplacements professionnels

Le train devient le mode privilégié pour les déplacements professionnels en France, selon le baromètre 2026 de Navan. Le réseau ferroviaire à grande vitesse séduit les voyageurs d’affaires par ses trajets de centre-ville à centre-ville, la possibilité de travailler pendant le voyage et une organisation souvent plus simple que celle de l’avion. Depuis 2023, la réglementation renforce également cette tendance en limitant certains vols lorsqu’une alternative ferroviaire directe de moins de 2 h 30 existe.

Pour les entreprises implantées en Meuse, cette évolution pose aussi la question de l’accès aux grands marchés économiques. La gare Meuse TGV, située à proximité de Verdun et de Bar-le-Duc, permet notamment de rejoindre Paris et d’autres destinations desservies par le réseau à grande vitesse. Pour les salariés et dirigeants qui doivent se déplacer régulièrement, le temps passé dans le train peut ainsi devenir un temps de travail plutôt qu’une simple contrainte de transport.

Le ferroviaire devient un choix économique

Au-delà de la réduction des émissions, le développement du train répond aussi à une logique de productivité. Les entreprises cherchent à limiter le temps perdu dans les transferts, les contrôles et les déplacements entre les aéroports et les centres-villes. Cette évolution peut renforcer l’intérêt des connexions ferroviaires pour les territoires éloignés des grandes métropoles, à condition que la fréquence, les horaires et les correspondances répondent aux besoins des entreprises.