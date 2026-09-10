Une forme de résilience économique additionnée à une situation grandissante de la vulnérabilité des entreprises. C’est ainsi qu’Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle qualifie la situation économique du département à l’occasion d’un point de rentrée, le 8 septembre dernier dans les locaux de la préfecture à Nancy.

«Dans ce contexte économique marqué par un ralentissement maîtrisé, l’État continuera d’accompagner les entreprises et de soutenir l’apprentissage», assure le représentant de l’État entouré pour l’exercice des représentants des différents services étatiques.

Si le chiffre d’affaires des entreprises du département progresse de +3,5% sur un an (de juin 2025 à juin 2026), «l’indicateur masque des signaux d’alerte», constate Yves Séguy.

L’investissement affiche un recul de 9,6% , «ce qui témoigne d’un attentisme des chefs d’entreprise notamment face à la hausse des coûts».

Le marché du travail montre également des signes d’essoufflement avec une baisse de l’emploi salarié privé de -1,4% sur un an, soit une perte de 2 470 emplois.

Le taux de chômage s’établit à 7,3%, «restant toutefois inférieur à la moyenne régionale qui est de 7,7%».

Procédures de revitalisation

Le contexte général, et notamment les répercussions liées aux différentes crises internationales, augmente, jour après jour, la vulnérabilité des entreprises du département. Une trentaine de plans de sauvegarde de l’emploi sont aujourd’hui en cours sur le territoire.

Dans ce contexte, l’État assure «être pleinement mobilisé aux côtés des entreprises en difficulté afin d’anticiper les mutations économiques territoriales».

Des procédures de revitalisation et de restructuration sont en cours à l’image d’Indorama à Longlaville avec la fermeture de son site entraînant la suppression de 162 emplois, la rupture conventionnelle collective de Trivium Metal Packaging à Ludres concernant une vingtaine d’emplois ou encore la réorganisation de Lidl à Gondreville impactant 18 emplois.

«Dans ce contexte incertain, la santé de nos entreprises demeure une priorité».

Un Comité départemental de l’emploi (CDE) se tiendra dans les jours à venir, histoire d’établir la feuille de route à suivre.