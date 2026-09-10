Economie
Lille (59) Lille (59)
En bref

Le business club We Are Lille ferme déjà ses portes

Le business club We Are Lille, qui a ouvert en grande pompe au début de l'année 2025 annonce sa fermeture définitive, 18 mois après son lancement. 

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
We Are Lille était installé Place Louise-de-Bettignies, à Lille.

We Are Lille était installé Place Louise-de-Bettignies, à Lille.

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 10 septembre 2026 - Mis à jour le 10 septembre 2026

Mars 2025 - septembre 2026. 18 mois. C'est la durée de vie du business club We Are Lille, inauguré en grande pompe place Louise-de-Bettignies. À destination des entrepreneurs et des décideurs, ce club prend ses origines à Paris, où il rencontre encore un grand succès. 

L'objectif de ce club est de mettre en lien tous les décideurs et les entrepreneurs dans un lieu d'exception, avec un grand jardin et un restaurant à destination des membres, afin de «faire travailler ensemble le privé, le public et le régulateur», expliquait son fondateur, Eric Newton en mars 2025. 

Selon nos confrères de La Voix du Nord, le contexte économique actuel n'a pas permis de garder à flot le projet We Are Lille. De plus, le club est placé en centre-ville de Lille, et les chefs d'entreprise ne sont pas très présents dans cette partie de la ville, mais plutôt à Marcq-en-Barœul ou Villeneuve-d'Ascq. Cela peut expliquer l'insuccès du club lillois, le fonctionnement de la vie lilloise et nordiste étant différent de la vie parisienne. 