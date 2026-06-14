Emmanuel Macron, invité du journal de 13H de TF1 lundi en marge du G7

Emmanuel Macron donnera une interview lundi au journal de 13H de TF1 pour expliquer les enjeux du sommet du G7 qui s'ouvrira dans la soirée à Evian et "remettre en perspective toute son action internationale", ont annoncé la chaîne et un proche du président.

"Il s’agit de s’adresser aux Français dans un moment important pour le pays puisqu’il accueille le G7", club de grands pays industrialisés (Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-uni, Japon), dans la station thermale sur les bords du lac Léman, a souligné ce proche.

La dernière grande interview télévisée du chef de l'Etat remonte à mai 2025, déjà sur TF1 et sur les grands enjeux internationaux. Emmanuel Macron s'est aussi adressé aux Français le 3 mars, quelques jours après le début de la guerre en Iran, lors d'une allocution télévisée.

"Ce sera ainsi l’occasion de mettre en évidence les grands enjeux de ce sommet et de remettre en perspective toute l’action internationale du président qui, dans un monde de crises, est avant tout une action pour protéger les Français et rendre le pays plus indépendant et moins exposé aux soubresauts venus de l'extérieur", a-t-on ajouté de même source, en rappelant les grands leitmotivs du chef de l'Etat.

Emmanuel Macron répondra aux questions de Marie-Sophie Lacarrau depuis Evian où il accueillera dans la soirée ses pairs du G7 autour d'un dîner avant une journée de discussions consacrée à l'Iran, l'Ukraine et au développement international mardi et une autre aux déséquilibres économiques mondiaux et aux enjeux du numérique, dont la protection des enfants sur internet, mercredi.

Le président américain Donald Trump est très attendu sur l'Iran alors qu'un accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et lever le blocus du détroit d'Ormouz, qui pèse lourdement sur l'économie mondiale, est annoncé comme imminent depuis des jours.

Le principal négociateur iranien a toutefois accusé dimanche les Etats-Unis de ne pas respecter leurs engagements après des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth qui risquent de compromettre, selon lui, les pourparlers.

C'est la première rencontre entre Donald Trump et ces autres puissances depuis que les Etats-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l'Iran fin février.