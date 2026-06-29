Emmanuel Macron reçoit le roi de Thaïlande en visite d'Etat à l'Elysée

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont accueilli lundi le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn, Rama X, et la reine Suthida pour la première visite d'un monarque thaïlandais en France depuis 1960.

Le roi et son épouse ont d'abord été reçus par le couple présidentiel aux Invalides, où les honneurs sont rendus pour les visites d'Etat, avant de rejoindre le palais de l'Elysée.

Emmanuel et Brigitte Macron les ont de nouveau salués avant de les conduire sur le tapis rouge jusqu'au palais présidentiel où ils leur ont présenté "des archives incarnant la relation franco-thaïlandaise", a indiqué la présidence française, sans plus de précisions.

Le couple royal était accompagné de leur fille, la princesse Sirivannavari, créatrice de mode, qui participe à l'ensemble du déplacement.

Brigitte Macron est restée au côté de la reine, qui portait une tenue rose et brun assortie à celle de la Première dame, la princesse ayant opté pour des tons gris.

Cette visite, qui fait suite à celle du Premier ministre Anutin Charnvirakul en mai, s'inscrit dans le cadre du 170e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

"Elle célèbre la vitalité des liens entre nos deux pays et sera l'occasion d'approfondir notre coopération", relève l'Elysée.

Le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida seront ensuite conviés à un dîner d'Etat à l'Elysée.

Ils doivent également se rendre durant leur visite au musée des Arts décoratifs de Paris pour visiter l'exposition "La mode en majesté, haute couture et tradition à la cour de Thaïlande", organisée sous le patronage de la fille du roi.

Intronisé en 2016, Maha Vajiralongkorn n'a effectué sa première visite d'Etat à l'étranger qu'en 2025, au Bhoutan, avant de se rendre en Chine en novembre et au Laos en mars dernier.

Il a récemment perdu sa fille aînée, la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, décédée à l'âge de 47 ans après trois années de coma.