Entrée sud de Chalon : feu vert pour l’acquisition de la friche STEF

Depuis 2019, l’entrée sud de l’agglomération chalonnaise connaît une mutation progressive. Plusieurs opérations d’aménagement ont déjà modifié le paysage urbain, notamment la reconversion de l’ancienne friche Freyssinet en espace public, aujourd’hui très fréquenté. La modernisation des axes routiers et des berges de Saône a également renforcé la place des mobilités douces, avec des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes achevés entre 2023 et 2025. Au cœur de ce secteur rénové subsistait toutefois une emprise foncière d’environ un hectare occupée par d’anciens entrepôts frigorifiques, restée en attente de reconversion malgré un projet privé resté sans suite.

Une procédure longue désormais finalisée

Pour permettre la transformation du site, le Grand Chalon a engagé dès 2023 une procédure de Déclaration d’Utilité Publique. Après l’enquête publique, la reconnaissance de cette utilité a été actée début 2025, suivie d’une décision de cessibilité à la fin de la même année. Un accord a finalement été trouvé entre les parties au printemps 2026, ouvrant la voie à l’acquisition du foncier. Le conseil communautaire a validé à l’unanimité, le 8 juin 2026, l’achat de la friche pour un montant de 530 000 euros hors taxes. Cette décision marque une étape clé dans la recomposition de l’entrée de ville, avec l’objectif de renforcer l’attractivité du secteur et d’améliorer durablement son usage urbain.