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Hydrogène naturel

FDE franchit une nouvelle étape avec les résultats du puits PTH-2

FDE, producteur indépendant d’énergie bas carbone, annonce une nouvelle étape dans le développement de l’hydrogène naturel en France avec les premiers résultats obtenus sur le puits PTH-2, foré jusqu’à 3 655 mètres de profondeur.  

© FDE.

© FDE.

Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 30 juin 2026 - Mis à jour le 30 juin 2026

Réalisé dans le cadre du programme de recherche REGALOR II, soutenu par la Région Grand Est et l’Union européenne, ce forage constitue le puits le plus profond au monde dédié à l’exploration de l’hydrogène naturel. Les données recueillies mettent en évidence des concentrations particulièrement élevées d’hydrogène naturel et renforcent la connaissance du potentiel du sous-sol mosellan. Ces travaux contribuent également à mieux comprendre les mécanismes de formation et d’accumulation de cette ressource énergétique en profondeur, ouvrant de nouvelles perspectives pour son exploitation à grande échelle.

Dans ce contexte, FDE poursuit le développement de son projet industriel avec pour objectif un démarrage de la production d’hydrogène naturel dans l’est de la France à l’horizon fin 2028 ou début 2029. Cette ressource pourrait à terme contribuer à la décarbonation de l’industrie, tout en renforçant l’autonomie énergétique et la compétitivité de l’Europe.

«Le projet PTH-2 marque un tournant, non seulement pour FDE, mais aussi pour l'ensemble du secteur de l'hydrogène naturel. Il ne s'agit plus d'une hypothèse scientifique. Nous réduisons progressivement les risques liés à ce qui pourrait devenir l'un des premiers projets européens d'hydrogène naturel à l'échelle industrielle. Chaque étape franchie nous rapproche de la production commerciale et renforce notre conviction que l'Est de la France pourrait devenir un pôle stratégique pour cette nouvelle source d'énergie à faible empreinte carbone. Notre ambition est claire : transformer une découverte d'envergure mondiale en un nouveau pilier de la souveraineté énergétique de l'Europe», déclare Antoine Forcinal, directeur général de FDE.