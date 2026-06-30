FDE franchit une nouvelle étape avec les résultats du puits PTH-2

Réalisé dans le cadre du programme de recherche REGALOR II, soutenu par la Région Grand Est et l’Union européenne, ce forage constitue le puits le plus profond au monde dédié à l’exploration de l’hydrogène naturel. Les données recueillies mettent en évidence des concentrations particulièrement élevées d’hydrogène naturel et renforcent la connaissance du potentiel du sous-sol mosellan. Ces travaux contribuent également à mieux comprendre les mécanismes de formation et d’accumulation de cette ressource énergétique en profondeur, ouvrant de nouvelles perspectives pour son exploitation à grande échelle.

Dans ce contexte, FDE poursuit le développement de son projet industriel avec pour objectif un démarrage de la production d’hydrogène naturel dans l’est de la France à l’horizon fin 2028 ou début 2029. Cette ressource pourrait à terme contribuer à la décarbonation de l’industrie, tout en renforçant l’autonomie énergétique et la compétitivité de l’Europe.

«Le projet PTH-2 marque un tournant, non seulement pour FDE, mais aussi pour l'ensemble du secteur de l'hydrogène naturel. Il ne s'agit plus d'une hypothèse scientifique. Nous réduisons progressivement les risques liés à ce qui pourrait devenir l'un des premiers projets européens d'hydrogène naturel à l'échelle industrielle. Chaque étape franchie nous rapproche de la production commerciale et renforce notre conviction que l'Est de la France pourrait devenir un pôle stratégique pour cette nouvelle source d'énergie à faible empreinte carbone. Notre ambition est claire : transformer une découverte d'envergure mondiale en un nouveau pilier de la souveraineté énergétique de l'Europe», déclare Antoine Forcinal, directeur général de FDE.