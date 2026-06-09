Les installations bénéficient d’un contrat d’obligation d’achat conclu avec EDF, fixé à 80 euros par MWh, indexé sur l’inflation et sécurisé sur une durée de 15 ans. Selon la structure mosellane, la production du site d’Angres représente l’équivalent de la consommation électrique d’environ 3 500 foyers et permet d’éviter l’émission de près de 720 000 tonnes équivalent CO₂ par an, renforçant significativement l’impact environnemental positif des projets du Groupe.

Le groupe avait par ailleurs annoncé, en début d’année, l’acquisition de 16 nouvelles unités de production afin de renforcer son activité dans le secteur du gaz de mines. Le modèle de moteur utilisé, le Jenbacher Type 4, d’une puissance de 1,5 MW se distingue par sa fiabilité élevée, son rendement énergétique optimisé et ses capacités de pilotage à distance, garantissant une exploitation industrielle performante. Ces équipements, identiques à ceux déjà déployés sur les autres sites, doivent permettre une standardisation des installations et une optimisation des coûts d’exploitation et de maintenance.

Avec ce programme, FDE poursuit le développement de ses capacités de production d’énergie bas carbone dans le nord de la France, dans un contexte marqué par les enjeux de transition énergétique et de souveraineté énergétique. «Ce plan de développement de l’activité gaz de mines confirme les objectifs de croissance du Groupe à horizon 2030 tant en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA que de réduction des émissions de CO₂, consolidant la position de FDE comme producteur intégré d’énergie bas carbone», indique la structure dans son communiqué de presse.