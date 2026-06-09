Legrand pose la première pierre de son projet industriel à Montbard

Le 2 juin 2026, Legrand a posé la première pierre de son site de Montbard en Côte-d’Or. Cette étape marque le lancement d’un investissement consacré au développement et au renforcement du centre d’excellence dédié aux chemins de câbles métalliques. L’évènement s’est déroulé en présence de représentants de l’État, de collectivités locales, des partenaires du projet et des équipes du groupe.

Un site dédié aux équipements pour centres de données

Le projet vise à accroître la capacité de production de cheminements de câbles en fil d’acier soudé destinés aux centres de données. Il s’inscrit dans la stratégie de développement des infrastructures numériques du groupe. Legrand a consacré un investissement de 25,5 millions d’euros pour la réalisation de ce projet industriel majeur.

Le développement du site de Montbard permet d’augmenter les capacités industrielles du groupe sur ce segment. L’objectif est d’accompagner la production de solutions destinées aux centres de données, dans un contexte de montée en puissance des infrastructures numériques.

Legrand a renforcé sa présence sur le marché des centres de données à travers 15 acquisitions réalisées au cours des dernières années. Le groupe propose des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne, de l’alimentation électrique aux équipements de salles serveurs.



