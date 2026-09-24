Fécamp : quatre entreprises distinguées aux Trophées de l’Estuaire

La rentrée économique de Fécamp-Port-Jérôme-sur-Seine a mis quatre entreprises sous les projecteurs. Réunis à Bolbec dans les locaux de Sport Events, entrepreneurs et élus locaux ont assisté à la remise des Trophées de l’Estuaire 2026. Cédric Lenoir, de la SAS Enault à Port-Jérôme-sur-Seine, a été distingué dans la catégorie Industrie. Aurélien Continsouzas, dirigeant d’Il était une glace à Étretat, a reçu le trophée Commerce. Dans les Services, la distinction revient à Benoit Niemier et Davis Varnier, cogérants de Normandie Koï à Bernières. Enfin, Isabelle Fidelin, du Coup de Pâte d’Isa à Fécamp, décroche le Coup de Cœur.

Les entreprises françaises continuent de créer

Au-delà de la cérémonie, cette mise en avant intervient dans un contexte national marqué par une progression des créations d’entreprises. Selon l’Insee, 847 057 entreprises ont été créées sur les huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 11,4% sur douze mois. Le commerce, les services aux entreprises et l’industrie manufacturière figurent notamment parmi les secteurs en progression.

Dans ce contexte, les rendez-vous économiques territoriaux constituent aussi des espaces de visibilité et de mise en réseau pour les dirigeants. La CCI Seine Estuaire indique que sa délégation Fécamp/Port-Jérôme-sur-Seine couvre 91 communes, tandis que l’ensemble de la CCI accompagne un tissu de plus de 25 000 entreprises industrielles, commerciales et de services.