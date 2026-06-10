Partenaires depuis 2018, les deux groupes franchissent une nouvelle étape avec la mise en service de ce site. Déployée en trois phases entre novembre 2025 et juillet 2026, la plateforme regroupe des opérations auparavant réparties sur plusieurs sites. Elle dispose de 70 000 emplacements palettes, de 40 quais et d’une capacité de préparation de 6 000 colis par jour.

«Avec Nangis, nous franchissons une étape majeure dans l’organisation de notre supply chain mondiale. Ce nouveau hub nous apporte davantage de capacité, de fiabilité et de flexibilité pour accompagner le développement international de Motul et répondre aux attentes de nos clients partout dans le monde. Ce projet illustre aussi la solidité du partenariat construit avec FM Logistic depuis plusieurs années», souligne Xavier Baraton, directeur Supply Chain chez Motul.

Cette nouvelle organisation vise à accompagner la croissance internationale de Motul ainsi que la diversification de son portefeuille de produits. Classé ICPE et SEVESO seuil bas, le site répond aux exigences liées au stockage de matières sensibles. Il bénéficie également des certifications OEA, ISO 9001 et ISO 45001, avec une équipe dédiée à la gestion des opérations douanières internationales et du fret aérien.

La plateforme a été également conçue pour gérer différents types de références et de conditionnements, incluant lubrifiants automobiles et industriels, fluides techniques, additifs et fluides de thermal management. Lors de l’inauguration, le site a reçu le diplôme HQE Bâtiment Durable délivré par Certivéa. Dotée d'une centrale photovoltaïque de 450 kWc, d'un système de récupération des eaux pluviales et d'un éclairage 100% LED, la plateforme affiche une consommation énergétique inférieure à 20 kWhep/m²/an.

Déjà présent en Seine-et-Marne à Fontenay-Trésigny et Mormant, FM Logistic poursuit ainsi son développement territorial avec près de 100 collaborateurs mobilisés à Nangis et le recrutement prévu de 15 salariés supplémentaires en CDI d’ici fin 2026. Par ailleurs, une réserve foncière de 20 000 m² permettra d'accompagner les futurs développements du partenariat entre les deux groupes.