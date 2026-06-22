Le partenariat entre Enedis en Picardie et l’Office National des Forêts (ONF) s’inscrit dans les engagements des deux acteurs en faveur de la biodiversité, du développement durable et de la transition écologique. Introduit accidentellement en Europe, le raisin d’Amérique est aujourd’hui reconnu comme une espèce invasive particulièrement problématique. Et la forêt de Retz, qui s'étend de l'Oise à l'Aisne, est désormais concernée. «En forêt de Retz, forêt d’Exception®, sa propagation rapide menace les écosystèmes forestiers en concurrençant les plantes locales, en appauvrissant les sols et en perturbant la régénération naturelle des peuplements», expliquent les deux partenaires.



Face à ce constat, Enedis en Picardie et l’ONF ont décidé de mutualiser leurs expertises pour agir de manière ciblée et durable. Ce partenariat contribuera au maintien de la biodiversité floristique locale, en évitant qu’elle ne soit concurrencée par cette plante exotique envahissante. Concrètement, ces deux acteurs vont procéder à l’arrachage dans les règles de l’art du raisin phytolaque d’Amérique et dans le respect du Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) ainsi qu'au contrôle du développement de cette plante exotique envahissante.

Deux acteurs engagés

Enedis en Picardie et l'ONF s'unissent de par leur engagement commun. Le réseau de distribution d’électricité traverse une grande diversité de paysages et de milieux naturels, c'est pourquoi enedis en Picardie se lance dans cette mission. «En tant qu’entreprise à mission, Enedis s’engage à développer et moderniser le réseau tout en limitant son empreinte sur le vivant. Notre stratégie biodiversité vise à intégrer systématiquement les enjeux écologiques dans nos activités, afin d’accompagner la transition écologique de manière responsable et durable», exprime l'entreprise.*

De son côté, L’ONF est le garant de la gestion multifonctionnelle des forêts publiques (4,6 millions d’hectares en métropole avec 1,7 millions d’ha de forêts domaniales et 2,9 millions d’ha de forêts de collectivités). L’ONF dispose entre autres d’un réseau de 220 experts naturalistes contribuant à la connaissance et préservation de la biodiversité.

Au-delà de la lutte contre une espèce invasive, cette convention «illustre une ambition commune :

préserver durablement les forêts et accompagner les territoires dans leur transition écologique», confient les deux partenaires. Cette convention marque ainsi le début d’un partenariat appelé à se développer sur d’autres territoires et à s’étendre à de nouvelles actions en faveur de l’environnement.