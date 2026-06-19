François Hollande tête d'affiche du 5e Salon du livre de Toul

Le Salon du livre de Toul, qui se déroule du vendredi 19 au dimanche 21 juin, s'impose comme un rendez-vous économique et culturel majeur pour la région Lorraine juste avant la saison estivale. Pour sa 5e édition, l'événement franchit un cap en accueillant François Hollande le samedi 20 juin, de 10h30 à 12h30, au sein du cloître de la cathédrale Saint-Étienne. L'ancien chef de l'État profitera de cette tribune pour animer une séance de dédicaces autour de son livre Le Défi de gouverner. La gauche et le pouvoir, de l’affaire Dreyfus jusqu’à nos jours (Éditions Perrin, 2024). Cette rencontre, entièrement gratuite et accessible sans inscription préalable, devrait attirer un public nombreux, offrant ainsi une visibilité accrue aux auteurs locaux.

Pendant trois jours, c'est toute la filière littéraire régionale qui s'expose autour d'un moment privilégié pour remplir sa pile à lire. Le salon réunit près de 120 auteurs, portés par la librairie Bossuet et une trentaine de maisons d'édition indépendantes de la région. Cette vitrine commerciale met en avant la diversité éditoriale, de la bande dessinée au manga en passant par les livres d'art. En proposant des animations variées telles que des débats, des conférences et des ateliers de création, la Ville de Toul structure une offre culturelle familiale à fort impact. Pour le commerce de centre-ville et le tourisme de passage, ce week-end d'affluence représente un levier d'activité opportun.

Une opportunité idéale pour les passionnés d'actualité et les professionnels du secteur de mesurer la vitalité des industries culturelles lorraines.







