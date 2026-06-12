Géotec engagé sur la LGV Bordeaux–Toulouse au cœur de la LNSO





Porté par SNCF Réseau, le projet de la Ligne Nouvelle du Sud-Ouest (LNSO) entre dans une phase opérationnelle majeure avec la construction du maillon Bordeaux-Toulouse. Dans ce cadre, le groupe Géotec intervient depuis 2025 en tant que partenaire technique pour garantir la fiabilité du futur tracé. Ses travaux géotechniques visent à préparer le terrain d’une infrastructure appelée à transformer les mobilités entre la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.

Un projet ferroviaire structurant pour le Sud-Ouest

La LNSO s’inscrit dans un programme de grande ampleur visant à renforcer les liaisons ferroviaires du Sud-Ouest. Le tronçon Bordeaux-Toulouse en constitue l’élément central. Il doit permettre de réduire d’une heure le temps de trajet entre les deux métropoles, mais aussi de favoriser le report modal de l’avion vers le rail. À terme, le projet prévoit également des connexions vers d’autres axes, notamment en direction de l’Espagne.

Une campagne d’investigations géotechniques étendue

Dans ce contexte, le Groupe Géotec a été mandaté pour réaliser les études de conception sur les premières phases du projet. L’entreprise déploie une campagne d’investigations sur environ 220 kilomètres de tracé. Elle réalise plus de 1 000 sondages profonds afin de sécuriser les fondations et les études de conception des 160 ouvrages d'art prévus sur le tracé.

Ces investigations comprennent également des essais en laboratoire et un suivi écologique destiné à limiter l'impact des interventions sur les milieux naturels traversés. Cette approche vise à concilier exigences techniques, contraintes de chantier et préservation des espaces naturels tout au long du tracé.



