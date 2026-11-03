Grand Est : les trains Fluo séduisent davantage de voyageurs

En septembre 2026, les ventes occasionnelles ont augmenté de 6,4% par rapport au même mois de 2025. Les abonnements annuels ont, eux, progressé de 7,1%. Ces résultats renforcent l’idée que le réseau ferroviaire peut constituer une solution de mobilité plus économique pour les habitants, alors que les déplacements en voiture pèsent davantage sur les budgets.

La Région Grand Est y voit néanmoins des indicateurs encourageants et réaffirme son engagement, malgré la forte augmentation des coûts d’exploitation. Son président, Franck Leroy, souligne que l’accessibilité du train est particulièrement importante pour les voyageurs dont le budget de déplacement se joue parfois à quelques euros près. Il assure vouloir maintenir un service fiable et accessible.

Pour accompagner cette dynamique, la collectivité met en avant plusieurs formules tarifaires. La Carte Fluo offre 50% de réduction sur les billets, pour 30 euros par an, ou 10 euros pour les moins de 26 ans. Le Pass Groupe Week-end permet à deux à cinq personnes de voyager en illimité durant une journée, les week-ends et jours fériés, pour 40 euros. Les abonnements Fluo proposent enfin des solutions adaptées aux trajets réguliers, notamment une formule à prélèvement correspondant à l’équivalent d’un mois offert par rapport à l’abonnement mensuel. Ces dispositifs visent à répondre aussi bien aux déplacements occasionnels qu’aux besoins quotidiens.