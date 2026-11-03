Meuse : jusqu’à 30 000 euros pour les projets transfrontaliers

Ce dispositif européen vise à soutenir les initiatives favorisant les échanges et la coopération entre les habitants des territoires frontaliers. Les associations, collectivités, établissements et petites structures peuvent solliciter un cofinancement pouvant couvrir jusqu’à 90% du coût de leur projet, dans la limite de 30 000 euros de fonds européens FEDER. Les actions retenues devront être réalisées sur une période maximale de 18 mois.

Un financement européen pour les initiatives locales

Le programme Interreg Grande Région accompagne des projets qui renforcent les liens entre les populations des territoires concernés par la coopération transfrontalière. Les initiatives peuvent notamment porter sur des ateliers, des événements culturels, des rencontres citoyennes, des actions éducatives ou des projets dans le domaine des médias.

Pour les structures meusiennes, ce dispositif représente une possibilité de financer une partie importante de leurs dépenses, tout en développant des partenariats avec des acteurs situés de l’autre côté des frontières. Le taux de cofinancement, qui peut atteindre 90%, permet de limiter la part restant à la charge des porteurs de projets.

Un soutien à la coopération dans la Grande Région

Au-delà de l’aide financière, cet appel à projets doit favoriser les échanges entre habitants et encourager les initiatives communes à l’échelle transfrontalière. Pour les associations et les petites structures, ces coopérations peuvent permettre de mutualiser des moyens, de partager des compétences et de toucher de nouveaux publics.

Les candidatures doivent être déposées avant le 10 novembre 2026 à 12 heures. Les porteurs de projets intéressés sont amenés à consulter les modalités officielles de l’appel afin de vérifier les conditions d’éligibilité, les dépenses prises en charge et les démarches nécessaires au dépôt de leur dossier.