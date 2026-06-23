À compter du 1er août 2026, les résidents de la métropole titulaires d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) ou d'une pension militaire d’invalidité voyageront gratuitement sur les réseaux Stan, Sub, et TER dans le périmètre métropolitain. Ce dispositif concerne directement 6 518 bénéficiaires potentiels âgés de 18 à 65 ans. Il vient compléter une politique tarifaire offensive amorcée en 2020 avec la gratuité le week-end, puis élargie aux moins de 18 ans en 2022 et aux plus de 65 ans en 2025. Pour la collectivité, le coût annuel de cette nouvelle extension est estimé à 71 500 € TTC. Les inscriptions ouvriront dès le mercredi 1er juillet en ligne ou à l'Espace Info Mobilités de Nancy.

Gratuité du Réseau Stan pour toutes et tous les jours fériés

Parallèlement, le Conseil métropolitain introduit une gratuité universelle pour tous les usagers lors des jours fériés, à commencer par le 14 juillet, le 11 novembre et le 25 décembre pour l'année 2026. Cette seconde mesure représente un investissement annuel supplémentaire de 27 600 € TTC pour la Métropole. L'exploitant Keolis Grand Nancy rappelle que la validation des cartes SimpliCités restera obligatoire à chaque montée afin de mesurer précisément la fréquentation des lignes et d'ajuster l'offre de transport.

Avec un coût global annuel de près de 100 000 € pour ces nouvelles mesures, le Grand Nancy valide un arbitrage budgétaire fort au service de l'attractivité économique de ses 20 communes.