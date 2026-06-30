Grandvilliers : Le magasin bio La Planète Verte double sa superficie

Ouvert depuis 2000 dans le centre ville de Grandvilliers, La Planète verte est un commerce emblématique. A l’heure où de nombreux petits commerces souffrent, Thomas Bouchez, le gérant, a fait le choix de proposer un concept unique : réunir quatre activités en un seul lieu. C’est ainsi que les clients peuvent trouver au rez-de-chaussée un magasin bio, un magasin de cadeaux/vêtements/ décoration baptisé La Planète aux merveilles, au premier étage un salon de coiffure et au deuxième un institut de soins.



Une philosophie

L’offre globale repose sur une gamme de produits bio ou éthiques. Même la cire utilisée dans l’institut de beauté est certifiée bio : «C’est ma maman qui a crée le magasin, pour elle cela allait avec une philosophie de bien être. Je n’avais pas dix ans que nous consommions déjà bio à la maison. Je ne peux pas concevoir de manger autrement», résume Thomas Bouchez, 38 ans.

La locomotive de l’ensemble, qui emploie une dizaine de salariés, est le magasin de 230m2 qui vient de s’agrandir de 100 m² supplémentaires : «Il n’y a pas forcement beaucoup plus de références sauf en frais, explique t-il. Pour les clients comme les salariés, c’est plus facile de circuler dans les rayons. C’est agréable et ça permet de mieux présenter les produits, qu’ils soient plus visibles».

Partager au plus grand nombre

Et quelle visibilité, avant même de pénétrer dans le magasin, le regard est attiré par un étal de fruits et de légumes exposé dehors et des prix corrects comme ces avocats à 55 centimes pièce. C’est la suite de ce même rayon que l’on retrouve à l’entrée : «C’est celui qui est le plus plébiscité. Je tiens à faire des efforts sur les prix. Le but de notre système est de partager cette envie du bio au plus grand nombre. Ce n’est pas qu’un business. Nous proposons aussi du destockage pour éviter le gaspillage», confie Thomas Bouchez.

La surprise se poursuit en découvrant les rayons bien garnis. Vrac, fromages, produits d’entretien, hygiène, maquillage, épicerie, papier toilette fabriqué en Normandie, thé en vrac, pain d’Hervé produit à Espaubourg… il est possible d’effectuer l’ensemble de ses achats du quotidien chez La planète verte. Sans compter les découvertes, tel les cosmétiques coréens, le panko qui est une chapelure japonaise, de la mayonnaise coréenne, des dentifrices d’Inde ou du lupin torréfié, qui est un substitut au café.