La commune de Solutré-Pouilly devient, le temps de deux jours, un point de convergence pour plusieurs acteurs européens de l’énergie et du spatial. Le programme HYGUANE réunit notamment l’Agence spatiale européenne, le CNES, Air Liquide, ainsi que des partenaires allemands, belges et guyanais. Des équipes venues de plusieurs villes européennes participent à des travaux communs sur la transition énergétique appliquée aux activités spatiales.



Cette réunion marque une étape de coordination entre recherche, industrie et institutions publiques. Elle illustre la structuration progressive d’une filière hydrogène à l’échelle européenne, associée à des projets de décarbonation dans le secteur spatial.

Mobilité hydrogène

Le 25 juin, de 10h à 14h, un camion à hydrogène développé par HYLIKO sera exposé au pied de la Roche de Solutré. Ce véhicule, acquis par l’Agence spatiale européenne, a été ravitaillé en amont sur une station de production située à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il illustre une chaîne énergétique fondée sur la production locale d’hydrogène à partir d’électricité renouvelable.



Selon les organisateurs, cette démonstration vise à montrer la faisabilité d’une mobilité sans émissions directes de CO₂ dans des usages industriels. Les équipes présentes, venues notamment de Toulouse, Kourou, Augsbourg et Liège, échangeront autour des applications concrètes de ces technologies.



La société NERIUS Invest, à l’origine de la filière GreenUnits, souligne de son côté l’ancrage territorial du projet et la coopération entre ingénierie et recherche appliquée.