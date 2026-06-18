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Décryptage

Dunkerque : le groupe Foselev se développe, porté par la réindustrialisation

Le groupe spécialisé dans les services à l'industrie vient d'inaugurer ses locaux de 34 000 m2 sur un terrain de 13 hectares en bordure d'autoroute à Dunkerque. Avec une ambition : ne pas louper le coche de la très forte réindustrialisation que connaît le territoire. 

De nombreux clients de Foselev ont assisté à l'inauguration des nouveaux locaux.

De nombreux clients de Foselev ont assisté à l'inauguration des nouveaux locaux.

Par Pascaline Duban
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026

Le gigantisme des nouveaux locaux de Foselev sont impressionnants. A eux seuls, ils disent toute l'ambition d'un groupe, né en 1970 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) qui s'est depuis déployé sur l'ensemble du territoire français dans les services à l'industrie : levage, manutention, solution modulaire, transport, formation, maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, stockage... 

Présent dans le Dunkerquois depuis une vingtaine d'années, le groupe familial toujours dirigé par son créateur, Henri Brière, s'y est développé par le rachat de plusieurs sociétés devenues filiales. Aujourd'hui, cinq d'entre elles (Coficiel, Solutions modulaires, Foselev Hauts-de-France, Cimat Sartec et Technic Hydro Formation) sont regroupées au sein des nouveaux locaux dunkerquois. 

Création d'un millier d'emplois

Cette réorganisation a un but : être en capacité de supporter l'augmentation d'activité et de ressources humaines en raison de la réindustrialisation exceptionnelle du territoire dunkerquois à compter de laquelle le groupe ne compte pas passer. «Avec ce nouveau bâtiment où sont regroupées la plupart de nos activités, nous voulons accompagner les industriels dans leur projet de toute envergure, dans les domaines de la décarbonation, de la mobilité électrique et de l'énergie», explique Henri Brière.

Au-delà de la seule agglomération dunkerquoise, c'est l'ensemble des activités en Hauts-de-France que le groupe souhaite développer, alors que ce territoire représente déjà une part très importante du chiffre d'affaires du groupe. Dans les années qui viennent, Foselev ambitionne de recruter un millier de personnes pour accompagner son développement dans les Hauts-de-France. 

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