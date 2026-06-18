Le gigantisme des nouveaux locaux de Foselev sont impressionnants. A eux seuls, ils disent toute l'ambition d'un groupe, né en 1970 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) qui s'est depuis déployé sur l'ensemble du territoire français dans les services à l'industrie : levage, manutention, solution modulaire, transport, formation, maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, stockage...

Présent dans le Dunkerquois depuis une vingtaine d'années, le groupe familial toujours dirigé par son créateur, Henri Brière, s'y est développé par le rachat de plusieurs sociétés devenues filiales. Aujourd'hui, cinq d'entre elles (Coficiel, Solutions modulaires, Foselev Hauts-de-France, Cimat Sartec et Technic Hydro Formation) sont regroupées au sein des nouveaux locaux dunkerquois.

Création d'un millier d'emplois

Cette réorganisation a un but : être en capacité de supporter l'augmentation d'activité et de ressources humaines en raison de la réindustrialisation exceptionnelle du territoire dunkerquois à compter de laquelle le groupe ne compte pas passer. «Avec ce nouveau bâtiment où sont regroupées la plupart de nos activités, nous voulons accompagner les industriels dans leur projet de toute envergure, dans les domaines de la décarbonation, de la mobilité électrique et de l'énergie», explique Henri Brière.

Au-delà de la seule agglomération dunkerquoise, c'est l'ensemble des activités en Hauts-de-France que le groupe souhaite développer, alors que ce territoire représente déjà une part très importante du chiffre d'affaires du groupe. Dans les années qui viennent, Foselev ambitionne de recruter un millier de personnes pour accompagner son développement dans les Hauts-de-France.