Au Louvre-Lens, des vacances entre douceur et frissons

Du 17 octobre au 1er novembre, le musée propose une programmation familiale autour de l’exposition «Trop mignon ! L’art du bonheur», avec des ateliers, des rencontres et des spectacles.

Explorer ses émotions, découvrir le métier de restaurateur d’œuvres d’art ou percer les secrets des créatures de cinéma... le Louvre-Lens multiplie les propositions pour les vacances d’automne. Visites, lectures et ateliers invitent petits et grands à découvrir les différentes facettes du mignon.

«Créature Challenge»

En partenariat avec Bulldog audiovisuel, le musée accueillera notamment le stage «Créature Challenge», du 26 au 30 octobre. Encadrés par des professionnels, quinze participants donneront naissance à des personnages fantastiques, sous les yeux des visiteurs. Un défilé dans le hall permettra ensuite au public de participer à l’élection de la plus belle créature. Des rencontres avec le maquilleur d’effets spéciaux Sylvain Parfait et le sculpteur Jordu Schell, qui a notamment travaillé sur Avatar, compléteront cette immersion dans les coulisses du cinéma.