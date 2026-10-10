Véritable joyaux de l'Art Déco, construit en 1931 dans un style néo-classique par une famille d’industriels du textile, le château de la Pilule intrigue. Le site sera ouvert au public, dimanche 11 octobre, à l'occasion d'une exposition exceptionnelle. Des visites commentées seront également organisées sur l’histoire du château, qui doit son nom à son propriétaire et commanditaire industriel, Gustave Vandendriessche, ancien pharmacien qui fabriquait des pilules. Le château est donc le témoin d'une activité industrielle qui fut florissante à Saint-Quentin du 19e siècle jusqu'aux années 1960.

Musique au château

Organisé par le Conseil de quartier Europe en partenariat avec la Société Académique, cet événement plongera le public dans la mémoire d’un lieu emblématique de Saint-Quentin. Au cœur d'un parc arboré de 2ha, le château accueille aujourd'hui une résidence Domytis. Il est aussi un lieu de séminaire. Depuis 2024, il accueille aussi un hôtel de 11 chambres réparties sur deux étages et donc quatre salles de séminaire disposées au rez-de-chaussée ainsi qu'au sous-sol qui accueillait autrefois une discothèque. À noter qu'un concert du conservatoire est également prévu dimanche 11 octobre à 17 heures (sur réservation au 03.23.06.93.16). L'occasion de profiter d'un moment musical dans le cadre majestueux de ce site à découvrir.

Exposition au château de la Pilule, dimanche 11 octobre. De 10h à 12h & 14h-17h : Visite libre de l’exposition.